Le persone di età pari o superiore a 60 anni che erano state inizialmente vaccinate con due dosi di vaccino di Pfizer-BioNTech sono risultate più protette dalla variante Omicron del coronavirus dopo aver ricevuto la terza dose con Moderna piuttosto che con un'altra dose del vaccino Pfizer-BioNTech.

Lo dice un piccolo studio clinico condotto a Singapore e pubblicato questa settimana sulla rivista Clinical Infectious Diseases. Ha coinvolto 98 adulti sani e ha escluso le persone con un sistema immunitario compromesso o con precedenti infezioni da Covid. E' uno studio, va detto subito, che non è in grado di stabilire se il richiamo di Moderna sia semplicemente superiore al richiamo Pfizer-BioNTech per gli adulti più anziani o se una strategia di richiamo mista sia intrinsecamente migliore. Inoltre, questo studio si è concentrato esclusivamente sui livelli di anticorpi, che possono o meno tradursi in differenze significative nei tassi di infezione e in altre differenze cliniche. Inoltre, ha seguito le persone solo per 28 giorni dopo il richiamo, quindi non è chiaro se il vantaggio del richiamo Moderna si mantenga nel tempo.

Il team di ricerca guidato da Barnaby Young del National Centre for Infectious Diseases di Singapore, dice comunque che l'effetto benefico riscontrato con il passaggio da Pfizer-BioNTech a Moderna è stato abbastanza significativo. Questo studio fa seguito ad altri studi che hanno suggerito che il boosting mix-and-match - cioè la vaccinazione eterologa - può generare anticorpi leggermente diversi e ridurre l'incidenza delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle persone di 60 anni e più.



Dei 98 partecipanti, 50 hanno ricevuto un booster di vaccino Pfizer-BioNTech come richiamo (richiamo omologo), mentre i restanti 48 hanno ricevuto un richiamo Moderna (richiamo eterologo). Gli autori hanno esaminato le risposte anticorpali risultanti il giorno del richiamo, sette giorni dopo e 28 giorni dopo.

I risultati sulla vaccinazione con booster diverso



Complessivamente, il gruppo potenziato con l'eterologo aveva livelli di anticorpi totali leggermente più alti rispetto al gruppo omologo: circa il 40% in più al settimo giorno e il 30% in più al 28° giorno. Tuttavia, quando gli autori hanno suddiviso i gruppi in base all'età, hanno scoperto che il beneficio era interamente dovuto alle differenze nel gruppo dei 60 anni e oltre. I livelli di anticorpi erano equivalenti tra i partecipanti più giovani, indipendentemente dal tipo di richiamo.

Tra i soggetti di 60 anni e più, vi erano 24 partecipanti con richiamo omologo e 23 con richiamo eterologo. A sette giorni dal richiamo, i partecipanti con richiamo eterologo avevano livelli di anticorpi due volte superiori rispetto al gruppo omologo e livelli del 60% superiori a 28 giorni.

I partecipanti anziani con richiamo eterologo avevano anche livelli più elevati di anticorpi neutralizzanti contro tutte le varianti di SARS-CoV-2 testate, con la differenza maggiore riscontrata contro l'omicron, variante che è nota per vanificare le risposte immunitarie derivate dal vaccino. A sette giorni, il livello di inibizione degli anticorpi neutralizzanti era dell'89% nel gruppo potenziato con l'eterologo, rispetto al 64% nel gruppo potenziato con l'omologo. A 28 giorni, la diffusione è stata dell'84% nel gruppo con potenziamento eterologo contro il 73% nel gruppo con potenziamento omologo.