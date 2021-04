Sei mesi dopo Pfizer non perde l'efficacia. I risultati provengono dalla fase tre dei test clinici condotti sul farmaco dall'azienda statunitense che lo produce. In particolare, il vaccino rimane efficace contro il virus in più del 91% dei casi e protegge anche dalla variante sudafricana (B.1.351). Lo studio è stato condotto su oltre 46mila volontari e ha dato come risultato 927 casi di Covid. «Di questi, 850 erano le gruppo placebo e 77 in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati