Al primo open day per i 12-16enni oggi e domani nel Lazio, i dubbi dei genitori sulla sicurezza della profilassi con il vaccino Pfizer sono ancora tanti. Ma gli esperti tranquillizzano: gli effetti collaterali più comuni sono lievi. Mentre invece la protezione, pari al 95 per cento circa, permetterà ai bambini un ritorno a scuola in sicurezza.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati