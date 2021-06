Il Lazio e la Valle d'Aosta. Ma anche Sicilia (a breve), e città come Napoli e Firenze. Sono questi al momento i (pochi) territori italiani in cui è già possibile prenotare e ottenere il vaccino anche in farmacia. Tra qualche giorno però, dal 14 o dal 21 giugno, dovrebbe essere il turno anche di Lombardia, Piemonte, Umbria e Marche. L'obiettivo, dichiarato tanto dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo quanto dai diversi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati