Vaccino Astrazeneca, arriva l'ok dell'Aifa: «Fascia preferenziale dai 18 ai 55 anni»

Anche l'Aifa ha approvato il vaccino Astrazeneca. L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), a quanto apprende l'ANSA, ha approvato oggi pomeriggio il vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca. L'indicazione per l'utilizzo preferenziale, fa sapere Aifa, è per la fascia d'età dai 18 ai 55 anni.

Un traguardo importante per il ministro della Salute Roberto Speranza: «Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato». È, secondo quanto si apprende, uno dei passaggi dell'intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale. «Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa - ha sottolineato il ministro - anche in altri paesi europei le agenzie nazionali danno dato indicazioni abbastanza stringenti, come la Germania che ha autorizzato l'utilizzo del vaccino fino a 65 anni. Noi aspettiamo la nostra autorità nazionale».

Ieri l'approvazione dell'Ema

Ieri è arrivato l'k da parte dell'Agenzia europea. Il siero Astrazeneca sarà in commercio per tutti gli adulti, anche per gli over 55. Anche se la Germania ha già deciso che lo inietterà solo alle fasce di popolazione più giovani. E anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso perplessità sull'utilizzo per i senior dopo che gli stessi esperti dell'Ema hanno ammesso di non avere tutti i dati sull'efficacia per quella fascia di età.

La Commissione europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca dopo giorni di braccio di ferro e ha dato il via libera al cosiddetto meccanismo per la trasparenza sull'export, con cui potrà rifiutare l'autorizzazione dei trasferimenti dei vaccini coperti da accordi di pre-acquisto e già pagati con i soldi dei contribuenti europei. Un vero e proprio guanto di sfida - censurato dall'Oms - mentre si fanno sempre più insistenti voci su stock di dosi, già partite verso il Regno Unito, dallo stabilimento belga di AstraZeneca, a Seneffe.

L'ad di AstraZeneca Pascal Soriot, che nei giorni scorsi aveva rilasciato dichiarazioni incendiarie, ha invece preferito gettare acqua sul fuoco, godendosi il via libera dell'Ema e l'autorizzazione alla commercializzazione per il mercato dell'Unione, arrivata poche ore più tardi. «Lasciamo le polemiche per un altro giorno», ha tagliato corto. «Ci sono milioni di dosi» di vaccino «efficaci al 100% nei casi gravi e pronte per essere inviate nei Paesi Ue già nei prossimi giorni», ha assicurato il Ceo, spiegando che si sta puntando ad incrementare il target di 31 milioni di dosi per l'Ue.

«Stiamo producendo 100 milioni di dosi al mese e siamo solo all'inizio», ha aggiunto. Tutto starà ora nel vedere se dalle promesse il colosso farmaceutico saprà passare ai fatti. E poi occorrerà anche capire quanto l'immunizzazione abbia efficacia contro le varianti del virus. Perché per il momento, ha evidenziato la direttrice dell'Ema Emer Cooke, «non ci sono dati». Proprio per difendersi dalle varianti, che nell'attesa di poter creare un'immunità di gregge fanno ancora più paura, le cancellerie europee hanno dato l'ok alla linea di coordinamento sulla stretta ai viaggi, con aggiunte di test e quarantena.

