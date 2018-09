LEGGI ANCHE:

Due fratelli che frequentano una scuola elementare in provincia dihanno dovuto cambiare istituto perché non tutti i bambini in classe sono. I due giovanissimi - regolarmente vaccinati - sono figli di un genitore immunodepresso, che rischierebbe la vita se si ammalasse. La famiglia aveva espressamente chiesto alla scuola di mettere i figli in una classe dove fossero presenti solo bambini vaccinati ma, nonostante i numerosi incontri con il dirigente scoltastico, questo non è stato possibile.La famiglia è stata così costretta a iscrivere i due bambini in un'altra scuola, dove fossero garantite le condizioni per tutelare la salute del genitore immunodepresso. I due fratelli ora frequentano un istituto di un comune vicino, ma che dista comunque diversi chilometri da casa.