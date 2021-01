La campagna di vaccinazione accelera: «In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri al Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido di arrivare a fine giornata ad almeno 235mila italiani vaccinati. Un numero che ci soddisfa, siamo secondi solo alla Germania, ora l'accelerazione deve continuare o accelerarsi ulteriormente».

Una parte delle 470mila dosi della seconda scorta di dosi del vaccino Pfizer Biontech previste oggi nei vari hub vaccinali di tutta Italia non verrà recapitata e sarà spedita nei prossimi giorni. «Pfizer ha qualche ritardo, ha qualche aggiustamento da fare come è probabilmente comprensibile, si trova alle prese con una distribuzione molto complessa che riguarda tutti i paesi Ue, sono convinto che potranno presto normalizzarsi», ha quindi aggiunto Arcuri al Tg1.

La classifica parziale vede il numero maggiore di iniezioni eseguite nel Lazio, dove hanno avuto luogo il 16% delle vaccinazioni totali. Ma in cima all'elenco delle dosi ottenute c'è la Lombardia, che con 80.595 vaccini, detiene il 17% dei sieri attualmenti presenti in Italia. Regione, che dopo le polemiche degli ultimi giorni, che avevano accusato l'amministrazione lombarda di un'inefficienza nella somministrazione, recupera ora in maniera signicativa nei numeri delle dosi iniettate.

Sono le 7,20 del mattino dello scorso 27 dicembre 2021 quando all'Ospedale Spallanzani di Roma ha inizio la campagna di vaccinazione italiana. Proprio da quell'ospedale divenuto sin dai primi mesi uno dei principali protagonisti mediatici della pandemia da Covid-19. Ad oggi 191.000 per la precisione, il numero di vaccinazioni che hanno seguito quella dell'ormai celebre infermiera 29enne Claudia Alivernini.

In Italia ad oggi le vaccinazioni sono state effettuate per l'88,5% su personale sanitario, per il 6,1% su personale non sanitario e per il 5,4%su ospiti di strutture residenziali. Nel Lazio il maggior numero di somministrazioni, ben 29.002 su un totale di 45.805 dosi consegnate. Numeri che pongono la regione dove la campagna è iniziata al secondo posto nazionale per efficienza nelle operazioni, con il 63.3% dei vaccini disponibili iniettati. Mentre al primo posto per efficenza in Italia c'è la provincia autonoma di Trento con il 67,7% delle dosi somministrate.

Il caso Lombardia

Degno di nota lo slancio di vaccinazioni nella regione Lombardia che con 9.167 vaccinati, ha iniettato l'11,4% dei sieri a disposizione. Un numero sorprendente questo se si considera che lo scorso 2 gennaio l'efficienza della regione viaggiava intorno al 3%, nel pieno delle polemiche. L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, aveva parlato in quell'occasione di «polemiche pretestuose» e «ingustificate», dal momento che i ritardi nelle vaccinazioni erano dovute ai «giorni festivi» intermedi.

Ma lo sprint lombardo non archivia le tensioni con il governo. «Se la Regione a guida leghista - che aveva già combinato disastri con la vaccinazione anti influenzale - non è in grado di attuare quella contro il Coronavirus, è giusto che subentri lo Stato esercitando i poteri sostitutivi», ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, che lo ha scritto in un post su Facebook aggiungendo che «la salute dei lombardi è troppo importante per continuare a lasciarla in mano a chi ha fallito».

«Quartultima - ha sottolineato Misiani -. Dopo Molise, Calabria e Sardegna. È la posizione della Regione Lombardia come quota di vaccini somministrati in rapporto alle dosi consegnate: 11,4%, a fronte del 38,1% medio nazionale (e le punte del 67,7% della provincia autonoma di Trento e del 63,3% del Lazio)». E da questo dato, Misiani è partito per criticare i vertici della Regione, anche in vista di possibili cambi in squadra. «Il presidente Fontana - ha osservato - può fare tutti i rimpasti di Giunta possibili e immaginabili. L'assessore Gallera è perfetto, come capro espiatorio. Avrebbe dovuto dimettersi da mesi. Lo farà adesso, su richiesta del presidente Fontana e con il via libera decisivo del suo dante causa: Matteo Salvini». «Ma il problema - è convinto - è nel manico: una gestione della sanità lombarda catastrofica, una classe politica che in Regione comanda ininterrottamente da più di vent'anni e che si è dimostrata per l'ennesima volta incapace di ammettere i propri errori e men che meno di porvi rimedio». «Il programma di somministrazione dei vaccini - ha aggiunto l'esponente bergamasco del Pd - è vitale per uscire dall'emergenza COVID-19. A maggior ragione lo è in Lombardia, che detiene il tragico primato per numero di decessi».

Le altre Regioni

Un problema, quello delle ferie del personale addetto, che ha causato anche il rinvio al 7 gennaio della fase più consistente della vaccinazione della regione Sardegna, ad oggi nella black list delle regioni meno efficienti nella campagna di vaccini.

In Molise la minor percentuale di sieri iniettati tra quelli a disposione: delle 2975 dosi disponibili, ne sono state somministrate solamente l'1,7%.

Parlando dei numeri di vaccinati, a seguire il Lazio con 29.002 è il Veneto con 21.626 persone sottoposte all'iniezione. Al terzo posto poi la Sicilia con 18.705 e il Piemonte al quarto posto con 17.473 vaccinati.

Sono 293 i centri di vaccinazione in totale in Italia, che operano in prima linea nella campagna di vaccinazione più grande mai affrontata dal nostro paese. La maggior parte dei vaccinati risulta essere nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni (51.243), seguita dalle fasce 40-49 (40.676) e 30-39 (31.585). Si conferma, infine, la maggioranza di vaccinate donne 108.132 contro i 70.807 uomini.

Soddisfazione di Palazzo Chigi

«In merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa che l'Italia ha già vaccinato quasi 180mila persone. Solo nella giornata di ieri, con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono state somministrate oltre 65mila dosi, un dato record nell'ambito dell'Unione Europea. I numeri italiani sono già oggi soddisfacenti, perché pongono il nostro Paese al secondo posto nel continente per quantità di dosi somministrate». Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi. Sulla somministrazione dei vaccini «la macchina organizzativa sta accelerando e, nel giro di poche settimane, viaggerà a pieno ritmo». Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi ricordando che già ora l'Italia è seconda in Ue «alle spalle della sola Germania, che però ha potuto contare su una dotazione iniziale superiore». «Un risultato per il quale dobbiamo ringraziare l'eccezionale lavoro delle donne e degli uomini del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Continuiamo a impegnarci in questo grande sforzo per realizzare un piano vaccinale senza precedenti!», spiegano ancora.

