Giustizia, il procuratore di Napoli: «Test anche per chi ha responsabilità di governo. E anche su droga e alcol per ruoli apicali»

«I test psicoattitudinali? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica». Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di una conferenza stampa.

Intercettazioni, un limite alla durata: «Stop dopo 45 giorni». In arrivo il freno agli ascolti

Test ai magistrati, le parole di Gratteri

E ai test psicoattitudinali, che andrebbero praticati a coloro che occupano posizioni apicali e anche a chi ha responsabilità di Governo, il procuratore di Napoli affiancherebbe anche il narco-test e l'alcol-test, perché, spiega, «chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma è anche ricattabile».