Con o senza prenotazione? Negli hub oppure dal medico di base e in farmacia? Tassativamente dopo 6 mesi dalla seconda dose oppure è possibile anticipare il richiamo in caso di necessità? Chiariti gli aspetti inamovibili della campagna per la terza dose (come l’mRna somministrato a prescindere dal farmaco ricevuto per prima e seconda dose o la precedenza ai fragilissimi), a meno di 20 giorni dal 1° dicembre, e cioè dall’annunciato via libera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati