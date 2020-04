Terremoto a Pavia di 3.7 avvertito a Milano e Genova: paura, ma nessun danno

Terremoto, una forte scossa è stata registrata oggi in provincia di Pavia . L'istituto nazionale di vulcanologia rileva una magnitudo di 3.7 per il sisma delle 11.53. La profondità rilevata è di 32 chilometri. L'epicentro è Montalto Pavese ed altri comuni vicini sono Rocca de' Giorgi e Lirio. Non si hanno per ora notizie di danni a persone o cose ma la scossa è stata avvertita in una vasta area da Milano a Genova e a Novara. Molto spavento a Piacenza, vicina alla zona dell'epicentro.

Non si segnalano danni a persone o cose per la scossa di terremoto avvertita oggi alle 11.53 nell'Oltrepò pavese, al confine con la provincia di Piacenza. La scossa è stata sentita anche a Pavia, soprattutto ai piani più alti dei condomini, e anche in alcune zone della provincia di Milano e ha creato qualche preoccupazione e qualche ironia sui social: «Io un terremoto con epicentro nella mia provincia in 28 anni non me lo ricordavo.. #terremoto #finedelmondo #annobisesto», «sinceramente mancava solo un scossa di terremoto Aprile stai dando il meglio di te» sono solo un paio dei commenti apparsi su twitter. Si tratta della seconda scossa della giornata, la prima, più lieve di 2,9. si è infatti sentita alle 7.16 Brallo di Pregola, sempre nel Pavese. Nei giorni scorsi si era registrato un terremoto di magnitudo 4,2 con epicentro nel comune di Cerignale (Piacenza), in una zona confinante con l'Oltrepò Pavese. La scossa era stata sentita in diverse località della provincia di Pavia.

Basta terremoto Gesù ti prego non ti sembra che ne stiamo passando già abbastanza? Grazie — Fabuio (@fa_buio) April 19, 2020

. Cittadini spaventati sui social network in molte città vicine all'epicentro. In molti casi scatta anche l'ironia social contro il 2020 che sinora tutto è stato fuorché un anno fortunato.