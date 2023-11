Terremoto Marche di 4.0 in provincia di Fermo, avvertito ad Ancona, Pesaro, Macerata, Civitanova e Ascoli

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.17 nelle Marche. Il sisma di magnitudo 4.0 a pochi chilometri da Montelparo, in provincia di Fermo.

L'ipocentro localizzato a una profondità di 21.6 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente nei comuni limitrofi, ma anche sulla costa. Segnalazioni arrivano da Ancona, Pesaro, Macerata e Civitanova Marche, ma anche da Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Terremoto nel Fermano, non si segnalano danni

Non sembra aver provocato danni la scossa di magnitudo 4.0 avvertita nel Fermano, con epicentro a Montelparo. I vigili del fuoco hanno ricevuto varie telefonate da cittadini spaventati, ma al momento nessuna segnalazione. «Mi risulta che non ci siano problemi, anchre se il terremoto è stato avvertito nettamente - dice il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che non è sul posto, ma in contatto con il Comune - gli uffici sono aperti e sono in corso le verifiche, al momento negative».