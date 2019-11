Terremoto in Calabria di 3.1, sciame sismico al largo di Scalea e Diamante

#terremoto a #cosenza

Avvertito in auto mentre andavo a lavoro

😐 — † Egarda † (@Garda__) 18 novembre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una scossa di magnitudo 3.1 è stato registrato poco fa nella zona del mar Tirreno meridionale davanti alla costa, non lontano da, in provincia di. Ilè avvenuto alle 8:16, riporta la Sala sismica di-Roma. L'epicentro delè stato registrato a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel Cilento e, in particolare, a Palinuro e Sapri. Non risultano danni a persone o cose.Un vero e proprio sciame sismico è in atto nel golfo di Policastro conb tre scosse di poco superiori a 2.0 che hanno preceduto la scossa principale.