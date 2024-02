Tempesta atlantica in arrivo, forti temporali e abbondanti nevicate: dove e quando, le previsioni meteo

La svolta è in arrivo. In Spagna è già allerta per una nuova perturbazione atlantica. L'Agenzia Meteorologica dello Stato (Aemet) ha già indicato quali saranno i cambiamenti. Mentre in Inghilterra il Met Office ha avvisato che ci saranno intense nevicate nella prima settimana di febbraio. E c'è chi parla di una vera e propria «bomba di neve». I fiocchi arriveranno anche in Italia, con la felicità di chi vuole approfittare del weekend per sciare. Nella cartina interattiva del Centro europeo per le previsioni meteorologiche si vede chiaramente il maltempo che si avvicina. «Una vera e propria svolta», indica Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.

Vediamo insieme le previsioni.

La svolta metereologica

La svolta arriverà verso il 9-10 febbraio, come fa sapere Edoardo Ferrara di 3bmeteo. Una perturbazione atlantica porterà la pioggia a partire dal Nord, anche abbondante. Il maltempo si sposterà progressivamente al resto d'Italia, con maggiore coinvolgimento delle zone tirreniche. Tornerà anche la neve sulle Alpi, in genere dalle quote medie. Si prevede che il vento aumenterà, con raffiche anche forti di libeccio. Le prime avvisaglie? L'8 febbraio, con nubi in aumento e qualche piovasco al Nord.

Quando colpirà

Fino a giovedì prossimo (giovedì grasso) poche novità. Il tempo in larga parte sarà stabile, ma non sempre soleggiato. Dove ci saranno i maggiori disagi? In Pianura Padana torneranno a organizzarsi gradualmente nebbie e nubi basse, che in parte coinvolgeranno anche il Centrosud e in primis il versante tirrenico. Fa sapere il meteorologo Ferrara. Mentre da martedì 6 febbraio sono previste le prime precipitazioni su Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature si manterranno spesso al di sopra delle medie del periodo in particolar modo nelle aree soleggiate, mentre su pianure e vallate dove il cielo sarà sereno o in presenza di nebbia le inversioni termiche favoriranno il ristagno di sacche fredde con gelate notturne possibili.

Dove la neve?

Dal 9-10 febbraio le perturbazioni atlantiche dovrebbero riuscire finalmente a smantellare l’anticiclone anche sul Mediterraneo. Ritorneranno le piogge, soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Mentre sulle Alpi dovrebbe tornare a nevicare in genere a partire dalle quote medie. Il tutto accompagnato da un rinforzo del vento e finalmente una pulizia dell’aria anche in Pianura Padana.