Tav, Salvini: «O si fa o referendum». Conte riduce l'opera, M5S spaccati

di Marco Conti

In surplace sullacome sull'autonomia. Melina sulla legittima difesa come sul codice degli appalti. Di rinvio in rinvio aspettando le elezioni europee e, perchè no, anche quelle di fine mese in Basilicata. Anche se a palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppefreme e cerca in tutti i modi di accelerare progetti e decreti, la maggioranza segna il passo. Scacciare l'incubo del segno meno sulla crescita diventa sempre più difficile mentre il nervosismo aumenta. La Tav è il convitato di pietra di ogni vertice e riunione. Lo è stata anche nel consiglio dei ministri di ieri sera - assente Di Maio - con il ministro Toninelli a chiedere a Conte di organizzare un nuovo incontro. Anche se si cerca in ogni modo di oscurare l'argomento, sul tunnel della Torino-Lione la spaccatura è pesante e Salvini e Di Maio faticano a tenere buone le rispettive tifoserie. Il ministro Toninelli per la seconda volta in pochi