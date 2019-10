taglio dei parlamentari. A favore hanno votato i partiti della maggioranza, contro Fi (presente con un solo deputato) e +Europa. Assenti i rappresentanti di Lega e Fdi. È stato votato il mandato al nuovo relatore, Brescia del M5s, che è anche presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ottobre. Primo ok, quindi, alla Camera per la quarta lettura della riforma costituzionale per il. A favore hanno votato i partiti della maggioranza, contro Fi (presente con un solo deputato) e +Europa. Assenti i rappresentanti di Lega e Fdi. È stato votato il mandato al nuovo relatore, Brescia del M5s, che è anche presidente della commissione.

, c'è il sì in Commissione, con il testo atteso in Aula per il prossimo 7 ottobre.«Il sì che abbiamo espresso poco fa in Commissione alla riduzione dei parlamentari non va inteso a sé stante, ma, come da programma di Governo, come Sì contestuale ad un disegno coerente di riforme ». Lo afferma Stefano Ceccanti del Pd.