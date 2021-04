Superbonus 110%, Veneto leader in Italia per numero di interventi

VENEZIA - In Veneto sono 1.209 gli interventi realizzati tramite il Supebonus 110%, per un importo di 120 milioni di euro. Il dato, elaborato da Ance, l'associazione dei costruttori, inserisce la regione assieme a Lombardia ed Emilia-Romagna dove sono concentrati oltre un terzo degli interventi, per numero e importo.

Per il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, «abbiamo sempre sottolineato come il Superbonus 110% rappresenti uno strumento strategico per l'attuazione degli obiettivi di rigenerazione urbana e adattamento al clima chiesti dall'Europa e al centro di tutte le politiche di sviluppo portate avanti dal Governo. Questo però non è sufficiente perché ad oggi l'impatto dell'incentivo è frenato dalla burocrazia che rischia di minare anche gli effetti economici positivi di questa importante misura. Sono urgenti le misure di semplificazione per favorire l'accesso ai benefici fiscali, in particolare la verifica preventiva della conformità urbanistica e il miglioramento di classificazione energetica per gli immobili vincolati. In questo modo si potrebbe anche alleggerire il lavoro dei Comuni, che per l'elevato numero di pratiche rischiano di fare da imbuto e rallentano l'avvio dei lavori. Un problema che si associa a quello del costo dei materiali - conclude - che hanno raggiunto livelli insostenibili».