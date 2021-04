PADOVA L'equazione è semplice e collaudata. Se si muove l'edilizia si muove tutta l'economia. E l'occasione per rilanciarla è il super bonus edilizio del 110 per cento che offre un'opportunità enorme al settore, in tempo di crisi. Lo hanno capito bene privati e residenti in condominio visto che solo questo mese negli uffici del Comune sono arrivate 795 richieste di accesso agli atti. Significa che ci sono altrettante pratiche avviate da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati