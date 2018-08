Lo spread Btp-Bound torna a crescere: chiude oltre quota 250

Chiude la settimana in netta crescita lo spread BTp/Bund che si ridimensiona però dai massimi toccati in mattinata a quota 270 punti, anche in virtù delle rassicurazioni arrivate da Palazzo Chigi e Tesoro sulle compatibilità tra conti pubblici e riforme. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco ha infatti terminato la giornata a 254 punti base, sui massimi dell'ultimo mese (246 punti ieri), con il rendimento dei decennali italiani che si attesta al 2,95% (dal 2,92% di ieri) dopo essere andato anche sopra il 3,1% in mattinata. A partire da ieri mattina lo spread italiano, non seguito dagli altri paesi 'perifericì dell'Eurozona, ha messo a segno un balzo che stamattina ha toccato i 40 punti base (da 230 a 270 punti) col rendimento che è salito dal 2,8 a oltre il 3,1 per cento. Un movimento brusco che ha portato, ad esempio, lo spread Italia/Spagna a oltre 150 punti base.

