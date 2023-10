Dove sono? In Germania, dove a Francoforte hanno diversi parenti. Cosa si sta facendo? C'è un fascicolo in procura con l'ipotesi di truffa, mentre il titolare del ristorante "La Rotonda" cercherà anche attraverso il proprio avvocato di recuperare i soldi del pranzo di nozze dopo il quale gli sposi sono fuggiti senza pagare. Li stanno cercando? Certo, ma al momento non c'è stato alcun riscontro, moglie e marito sono irrintracciabili. Sono le novità rispetto alla vicenda del pranzo di matrimonio a sbafo con conseguente fuga che sta appassionando la provincia di Frosinone e non solo. A Ferentino, città di 22.000 abitanti, non si parla di altro se non della storia che vede protagonisti una giovane coppia di sposini che, stando alla denuncia del titolare del ristorante non hanno pagato il pranzo di nozze fuggendo poi in Germania. Gli accertamenti non sono semplici ma si sta provando comunque a rintracciarli, considerato che lì hanno una fitta rete familiare.

Si sposano a Frosinone e non pagano il pranzo di nozze, poi la fuga in Germania: adesso li cercano i carabinieri

CHI SONO

La coppia è composta da un imprenditore 40enne di Ferentino, uno dei tanti figli, tra fratelli e sorelle se ne contano una decuna, di una coppia molto conosciuta e ben voluta nella città ernica, e da una giovane e bella modella di origini polacche, di 25 anni. I due neo sposini vivono di fatto da alcuni anni nella parte bassa di Ferentino ed hanno anche una bimba nata prima del matrimonio che gli amici e conoscenti vedevano spesso passeggiare con loro nei parchi pubblici della città. I due per lavoro, lei modella, lui imprenditore in vari campi, anche quello della carrozzeria, viaggiano spesso all'estero soprattutto in Germania

Qui in Ciociaria qualche parente e molti amici. Il giovane imprenditore è visto e conosciuto come una bravissima persona gentile e cordiale con tutti che si vede poco in giro a causa dei suoi continui viaggi di lavoro nella zona di Francoforte. La moglie era tornata dal paese tedesco alcuni giorni prima del matrimonio, insieme ad altri parenti.

LE PENDENZE

Nessun problema con la giustizia per l'uomo, ma più di qualche conto da saldare nei bar del paese. Questo quanto si afferma a Ferentino. Conti che di solito, al ritorno dai suoi viaggi, comunque pagava. Poche centinaia di euro. Adesso spera di avere quanto gli spetta anche il ristoratore. La coppia gli deve circa 8000 euro, spesa per i circa 70 invitati alla cerimonia con menù a base di pesce, musica e anche «400 euro di mancia - ha raccontato il titolare - che mi ha detto di dare ai camerieri».

La coppia si è sposata nella chiesa di Sant'Antonio a Ferentino ed ha scelto Boville per il pranzo nuziale convinta da alcuni amici che conoscevano bene il locale. I due sarebbero andati più volte a cena nel ristorante, pagando regolarmente e trovando un accordo poi con il proprietario per il pranzo del matrimonio. Un piccolo acconto e il saldo qualche giorno dopo la cerimonia. «Mi avevano detto che sarebbero passati entro il mercoledì - ha raccontato ancora il ristoratore - ma non li ho più visti». E da allora è trascorso oltre un mese. Il quarantenne è sparito, non prima di aver promesso che avrebbe spedito un bonifico dalla Germania, quindi di aver garantito che lo aveva fatto «ma a me i soldi non sono mai arrivati» - ha aggiunto il titolare del rustorante. Il quale si è rivolto, invano, anche ai pochi parenti dell'uomo rimasti in zona. Così ha presentato una denuncia ai carabinieri.

L'AUSPICIO

«Il ragazzo fa parte di una famiglia numerosa che nella sua quasi totalità si è trasferita all'Estero, in particolare in Germania. Famiglia molto conosciuta e stimata. Lui è un imprenditore che però lavora e viaggia molto. Lei una bellissima ragazza di origini polacche. Sono stati sempre gentili e cortesi questa notizia ci lascia increduli- spiegano i cittadini di Ferentino che affrontano l'argomento nella piazza centrale del paese - magari come accaduto in altre occasioni si tratta solo di un ritardo dovuto ad impegni lavorativi». Lo spera soprattutto il titolare del ristorante La Rotonda di Boville che auspica almeno di recuperare le spese. Ad oggi i novelli sposi sembrano essere spariti nel nulla.