Setta Ramtha, cosa è la scuola di “illuminazione” che profetizza la resurrezione e la levitazione

La Ramtha's School of Enlightenment, o Scuola di Illuminismo di Ramtha, è una setta spirituale americana New Age nata vicino a Yelm, una piccola cittadina degli Stati Uniti situata nello Stato di Washington nella Contea di Thurston. La scuola è stata fondata nel 1988 da JZ Knight, che afferma di incarnare un essere non meglio specificato di 35.000 anni chiamato Ramtha the Enlightened One. Secondo il sito web della scuola, si tratta di una «accademia della mente che offre ritiri e laboratori a persone di tutte le età e culture». Hanno fatto scalpore le parole di JZ Knight, il quale nel 2011 ha detto, tra le altre cose, che i messicani «si riproducono come conigli» e che sono «veleno», che tutti gli uomini gay erano «preti cattolici» e che gli agricoltori che si occupano di biologico hanno una «cattiva igiene».

Attività e insegnamenti

Gli insegnamenti della Scuola dell'Illuminismo di Ramtha sono stati descritti come parte del movimento New Age (anche se la scuola stessa non si riconosce in questa categoria). Le lezioni nei complessi dell'istituto a volte includono bere vino, fumare la pipa e ballare al ritmo di musica rock 'n' roll. Presumibilmente, viene insegnato che l'ossido nitrico nel vino rosso (non nell'alcol), che si trova anche nel tabacco da pipa (non nella nicotina), può aiutare a facilitare i cambiamenti nel cervello come parte del processo in cui raggiungere questi mezzi.

Attraverso varie tecniche di meditazione, agli studenti viene detto prospettato un percorso che può portarli a diventare “illuminati" e che, come gli sciamani, possono alterare la loro realtà personale a piacimento. Le attività principali verso tale obiettivo sono varie: tecniche di respirazione, tiro con l'arco con gli occhi bendati, guarigione energetica. Agli studenti viene insegnato che gli esseri umani possono esercitarsi in diverse pratiche che consentiranno loro di levitare, resuscitare i morti, far apparire l'oro nelle loro mani e predire il futuro. Alla fine questo può portare all'"ascensione" del corpo fisico nel "corpo di luce".