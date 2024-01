Selvaggia Lucarelli, lo psicoterapeuta Foti chiede 320 mila euro di danni: «Serve rispetto per la vita delle persone»

«Essere accostato moralmente al suicidio di persone indagate e imputate è stato terribile. Da psicologo posso dire che accuse di questo tipo possono portare le persone a gesti estremi perché toccano nel profondo l'umanità, la dignità, il nostro senso morale». È quanto dichiara lo psicoterapeuta Claudio Foti a commento della causa civile che ha avviato in tribunale a Torino, con l'assistenza dell'avvocato Luca Bauccio, contro Selvaggia Lucarelli.

Foti si è sentito diffamato per una serie di articoli in cui veniva menzionato per vicende di cronaca - segnate dai suicidi delle persone coinvolte - avvenute a Sagliano Micca (Biella), Modena e Cagliari. «Dopo averli letti - dice - ero incredulo.

La richiesta di risarcimento

La richiesta nei confronti di Lucarelli è di un risarcimento di 320 mila euro, cui si aggiungono le somme chieste ai quotidiani per un totale di 460 mila euro. «Prima di scrivere certe cose - commenta Bauccio - bisognerebbe pensarci su. E magari conoscere più a fondo i processi di cui ci si vuole occupare. Articoli come quelli incitano all'odio, alle gogne sui social, ai comportamenti incivili, e finiscono per distruggere le vite degli altri». Nel procedimento torinese Lucarelli è assistita dall'avvocato Caterina Malavenda