Sciopero Lufthansa, colpiti più di centomila passeggeri: cancellato il 80-90% dei voli, ecco quali

Lo sciopero del personale di terra di Lufthansa è iniziato nella notte e durerà 27 ore.

Sciopero treni di 6 giorni in Germania, il più lungo della storia. Ripercussioni sul traffico ferroviario in tutta la Ue

La protesta

Un portavoce del sindacato «Verdi» ha sottolineato a Francoforte che la disponibilità allo sciopero è «estremamente elevata», come scrive l'agenzia Dpa. Il sindacato prevede che Lufthansa probabilmente non sarà in grado di attuare neanche il programma di voli fortemente ridotto che aveva previsto. A Francoforte, l'80-90% dei circa 600 decolli e atterraggi previsti per il core brand Lufthansa e per la controllata Air Dolomiti sono già stati cancellati, riferisce ancora l'agenzia. A Monaco di Baviera è stata cancellata più della metà dei voli. Su circa 730 di tutte le compagnie aeree, sono interessati ben 400 decolli e atterraggi. Secondo l'aeroporto, si tratta quasi esclusivamente di voli operati da Lufthansa e dai suoi partner. Tutti i voli Lufthansa in arrivo e in partenza all'aeroporto di Berlino, lo scalo della capitale, sono stati cancellati (46 collegamenti). Un'importante filiale del Gruppo, Eurowings, che offre molti collegamenti lontano dai due hub di Francofrte e Monaco di Baviera, si dice invece non colpita dall'agitazione di avvertimento. Nella vertenza salariale in corso, Verdi chiede un aumento delle retribuzioni del 12,5% che corrisponda almeno a 500 euro al mese per un anno e un bonus per l'inflazione a livello di gruppo di 3.000 euro. Lufthansa, sottolineando i notevoli aumenti salariali passati, ha offerto il 13% in più di retribuzione per tre anni e un bonus per l'inflazione. Il prossimo round di negoziati è previsto per lunedì.