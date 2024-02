Scontro davanti alla Rai di Napoli, spintoni e manganellate durante il presidio per Ghali: feriti 5 manifestanti

Cinque poliziotti e cinque manifestanti sono rimasti feriti nel corso dei disordini avvenuti dinanzi alla sede Rai di Napoli durante la manifestazione contro l'informazione del servizio pubblico su Gaza indetta dopo le polemiche seguite all'esibizione di Ghali a Sanremo.

Ghali e lo «stop al genocidio» a Sanremo diventa un caso. L'ambasciatore israeliano: «Palco sfruttato per diffondere odio»

«Violenza inattesa»

La sua foto con il volto coperto di sangue dopo gli incidenti sta facendo il giro del web: «Per fortuna sto bene - racconta all'ANSA Mimì Ercolano, sindacalista del Si Cobas - ma siamo stati vittime di una reazione violenta, spropositata e inattesa, colpiti con i manganelli solo per aver tentato di affiggere uno striscione ai cancelli della Rai. Mimì spiega di essere stata medicata per la ferita alla testa, «ho mal di testa e una prognosi di cinque giorni, ma sono pronta a scendere anche subito nuovamente in piazza se serve». Napoletana, 45 anni, tre figli, un passato da naturalista, nella sua storia di attivista ha partecipato a numerose manifestazioni e si era già trovata coinvolta in scontri con la polizia, «ma stavolta - racconta - davvero non ce lo aspettavamo, eravamo lì pacificamente, armati solo delle nostre bandiere, e invece è finita così. Una reazione spropositata che la dice lunga sul nuovo stile delle questure verso le manifestazioni di piazza». Quanto alle ragioni della protesta, Mimì tiene a spiegare che «non siamo scesi in piazza per Ghali, come è stato sbrigativamente riportato da alcuni media. Lui è simpatico, ma il problema di fondo è l'atteggiamento di una Rai che decide di prendere le distanze dalla parola 'genocidiò. Il tutto in un clima sempre più pesante di attacco ai salari, di attacco all'agibilità politica, in cui le famiglie non possono mettere il piatto a tavola e i soliti noti lucrano sui conflitti».

La protesta si sposta a Roma

Presidio sotto la Rai a viale Mazzini sabato prossimo alle 15.30 «contro la censura e l'oppressione» dopo la reazione dell'azienda alle parole di Ghali che durante il festival di Sanremo ha detto «Stop al genocidio» a Gaza. A promuovere il sit-in è Spin Time Labs, il centro culturale nel palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. «Non è normale - afferma Spin Time Labs - che persone ed artisti non possano più usare lo spazio mediatico per comunicare messaggi giusti, di pace, di disarmo, temendo che la Rai censuri il loro pensiero. Questa non è libertà d'espressione, ma è un governo che opprime, che nasconde, che anche tramite questi spazi mediatici si schiera dalla parte degli oppressori, tentando di affondare chi prova a diffondere messaggi universali di pace. Per questo, come in moltissime città d'Italia anche a Roma si scenderà in piazza. Bisogna cessare il fuoco e fermare il genocidio».