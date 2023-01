Appena quattro giorni di ferie per assicurarsi oltre un mese di vacanza. È questo il primo regalo del 2023. Ad anno appena iniziato, infatti, è già cominciato, per molti lavoratori, il calcolo dei giorni di festa e, soprattutto, di ponte, senza trascurare i cosiddetti weekend lunghi. Un piccolo rito che pare rendere il nuovo anno meno faticoso e che, più ancora, aiuta a programmare gite e partenze, più o meno lunghe.

LE PAUSE

Le occasioni davvero non mancheranno, specie per chi lavora dal lunedì al venerdì. Il primo weekend lungo arriva già questa settimana: l'Epifania, venerdì 6, renderà più corta la prima settimana dell'anno. E, aggiungendola a sabato e domenica, consentirà anche la prima vacanza, senza bisogno di chiedere ferie al datore di lavoro. Febbraio - molte le scuole chiuse per martedì grasso, il 21 - e marzo non concederanno grandi pause. Ad aprile, la situazione sarà decisamente diversa. Pasqua e Pasquetta saranno rispettivamente il 9 e il 10 aprile. Il 25 aprile, festa della Liberazione, poi, quest'anno, cadrà di martedì. Ciò significa che per fare quattro giorni di pausa, dal sabato precedente, basterà chiederne uno di ferie. Non soltanto. Per chi ama i viaggi lunghi ma le ferie brevi, il periodo prediletto potrebbe essere quello del primo maggio. La Festa dei lavoratori, infatti, cadrà di lunedì. Ciò significa che, partendo il 25 aprile, basterà chiedere tre giorni di ferie, per averne complessivamente addirittura sette di vacanza. E chiedendo anche lunedì 24, si arriverà direttamente a dieci giorni, da un weekend all'altro e oltre. Tutto ciò, con appena quattro giorni di stop lavorativo. Un'opportunità tutta da cogliere e programmare per fare viaggi lunghi, anche verso mete lontane. Per un'ulteriore pausa, bisognerà attendere giugno: venerdì 2, ossia la Festa della Repubblica, si potrà unire a sabato e domenica per fare una gita di tre giorni, senza neppure uno di ferie.

Per i romani, poi c'è il ponte del 29 giugno. La festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città, quest'anno, cadrà di giovedì. Prendendo il successivo venerdì di ferie e aggiungendolo al fine settimana, quindi, ecco altri quattro giorni di vacanza. Un intervallo interessante per più tipi di viaggio, tra gite lunghe o partenze brevi, o anche, più semplicemente, per riposarsi, pur restando a casa.

LA STRATEGIA

Il successivo ponte sarà quello di Ferragosto. Il 15 agosto, quest'anno, sarà martedì. Ed ecco che, anche qui, legandosi al weekend precedente, con un solo giorno di ferie, se ne otterranno ben quattro per fare ciò che più si desidera, senza preoccuparsi minimamente del lavoro. Il primo novembre, festa di Ognissanti, sarà mercoledì. La strategia è sempre quella di sfruttare il fine settimana, che sia quello precedente o il successivo, in questo caso, poco cambia. Complessivamente si possono ottenere cinque giorni di vacanza, chiedendone appena due di ferie: o lunedì 30 e martedì 31 ottobre, per chi sceglierà di partire il fine settimana del 28 e fare così un viaggio per Halloween, o i successivi 2 e 3 novembre, godendosi poi il weekend del 4 e del 5. Saranno tre i giorni di vacanza, senza bisogno di consumare ferie, per l'Immacolata: l'8 dicembre sarà venerdì. E a Milano, con la festa di Sant'Ambrogio, il 7, i giorni diventeranno quattro. Il 25 e il 26 dicembre, ossia Natale e Santo Stefano, saranno lunedì e martedì: ecco altri quattro giorni di stop, senza chiedere ferie. Si passa poi al 2024, il primo giorno di gennaio sarà lunedì e, di nuovo, la prima settimana dell'anno sembrerà un po' più corta e leggera. In totale, dunque, trentadue giorni di vacanza, con soli quattro giorni di ferie. A questo punto, con calendario alla mano e un po' di fantasia, non rimane che mettersi a pianificare le partenze.