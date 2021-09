La prima questione era nata qualche settimana fa quando, dopo un circolare del Viminale che consentiva l'accesso alle mense senza Green pass per le forze di polizia, è dovuta intervenire direttamente la ministra Luciana Lamorgese per spiegare che le regole sono uguali per tutti e che nessuna mensa interna di poliziotti, carabinieri, difesa in genere, sarebbe stata frequentabile dal personale non vaccinato tra le forze dell'ordine o, comunque,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati