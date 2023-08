Due euro in più per un piattino di condivisione, il ristorante di Finale Ligure “bombardato” dalle recensioni negative. «Me lo porto da casa»

Osteria del Cavolo a Finale Ligure precipita nelle valutazioni delle recensioni da 5 a 3 nel giro di qualche ora. È bastato un post di Selvaggia Lucarelli, che “denunciava” su Facebook il ristorante per aver fatto pagare 2 euro per un piattino di condivisione per un bambino, che i leoni d tastiera si sono fiondati su Google per distruggere la reputazione del ristorante.

Il toast diviso in due al bar costa due euro in più: lo scontrino (incredibile) in un bar di Gera Lario

Selvaggia Lucarelli, è polemica sul post del ristorante di Finale Ligure

Da ieri pomeriggio, lunedì 7 agosto, la pagina di Google maps è invasa da critiche e insulti alla struttura per effetto del review bombing che altro non è che una tempesta di recensioni negative che colpiscono un prodotto, un film o appunto un ristorante, per azzopparlo e per evitare che questo abbia successo.

Mykonos, 520 euro per due drink e due stuzzichini. La denuncia delle turiste: «Avevamo chiesto un drink da 20 euro. Il titolare ci ha prese in giro»

L'effetto del review bombing

Sono tantissimi i commenti di haters che si sono scagliati contro l'attività di Finale Ligure ma c'è anche chi li difende e oltre a fargli i compliemnti per la cucina e il servizio, cercano di far riflettere i leoni da tastiera. «Volete rovinare una famiglia e lasciare a casa tutti i dipendenti? Italiani popolo di mentecatti».

Il web non perdona, e c'è anche chi insulta per sbaglo un ristorante di Monza, dal nome sempre Osteria del Cavolo", i titolari si difendono: «Non siamo noi quelli del post della Lucarelli. Noi siamo chiusi per ferie».