Papa Francesco ringrazia per 5 volte Ratzinger, lo chiama fratello, padre e anche papa

Città del Vaticano – Papa Francesco all'Angelus ringrazia pubblicamente, per diverse volte, il suo predecessore, Papa Ratzinger, l'Emerito di 94 anni che dal 2013 vive ritirato nel monastero Mater Ecclesiae sul colle vaticano. La salute di Ratzinger è ancora complessivamente discreta benchè le sue condizioni siano sempre più fragili e delicate, come hanno riferito anche alcuni vescovi tedeschi che in questi giorni sono andati a trovarlo.

Papa Francesco, l'omaggio a Ratzinger

Francesco ha voluto rendergli omaggio per la sua testimonianza sacerdotale, chiamandolo prima 'Papa', poi 'padre' e anche 'fratello', segno evidente di un legame umano che, al di là delle convenzioni di facciata, in questi otto anni si è davvero cementato divenendo profondo: « 70 anni fa Papa Benedetto veniva ordinato sacerdote: a te Benedetto, caro padre e fratello va il nostro affetto, la gratitudine e la vicinanza. Lui vive nel monastero Mater Ecclesiae, un luogo voluto per ospitare le comunità contemplative in Vaticano perché pregassero per la Chiesa, ma attualmente è lui il contemplativo del Vaticano che spende la sua vita pregando per la Chiesa e per la diocesi di Roma della quale è Vescovo Emerito: grazie Benedetto caro padre e fratello, grazie per la tua testimonianza credibile grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio; grazie » .

In questo periodo, in vista dell'anniversario sacerdotale di Ratzinger, sono stati pubblicati diversi libri che ripercorrono la vita del grande teologo bavarese. In uno di questi, scritto da Luca Caruso (Benedetto XVI, la vita e le sfide), ospita un intervento del segretario particolare del Papa Emerito, monsignor Gaenswein che ricorda che il pontefice tedesco ha dovuto sopportare spesso pesanti critiche e pregiudizi. « Ogni volta che si cerca di comprendere e inquadrare Benedetto XVI, sorgono immediatamente divisioni e liti. È considerato uno dei pensatori più intelligenti dei nostri tempi e al tempo stesso una figura affascinante. Ma anche un personaggio scomodo per i suoi avversari, che non mancano. Al riguardo, un intellettuale francese una volta ha notato che non appena si menzionava il nome di Ratzinger pregiudizi, falsità e persino disinformazione regolare dominavano ogni discussione. In tal modo, non raramente, è stata costruita un’immagine che non è in grado di mostrare la realtà né della persona né dell’operato, ma solo una rappresentazione fittizia che doveva servire a uno scopo specifico » .