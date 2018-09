Portata dal papà in Pakistan per sposarsi, scrive alla scuola a Monza: «Aiutatemi a tornare»

LEGGI ANCHE

Una ragazza di 23 anni è stata portata incon l'inganno e lasciata lì senza documenti. La giovane viveva in, ma il padre ha deciso di non lasciarle completare gli studi e di farle sposare un uomo scelto dalla famiglia. La 23enne pakistana si è rivolta con una lettera alla sua vecchia scuola, in provincia di Monza, per chiedere aiuto.«Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui - ha scritto - mio padre mi ha impedito di terminare la quarta superiore, so che una delle professoresse chiedeva che fine avessi fatto, poi mi hanno portata via». La ragazza era in quarta superiore quando suo padre, all'inizio del 2015, le avrebbe impedito di continuare a frequentare la scuola, costringendola a restare a casa. Poi, nel 2017, insieme alla sorella, i genitori l'hanno riportata in Pakistan, dove l'hanno lasciata per far rientro in Italia.Secondo quanto scritto nella lettera inviata all'istituto che frequentava, una professoressa avrebbe cercato di capire perché avesse smesso di studiare non riuscendo però a contattarla; i suoi genitori l'avrebbero privata del permesso di soggiorno che lei aveva rinnovato, del passaporto e del codice fiscale e poi l'avrebbero lasciata in patria per far rientro in Italia. Questo per punirla del fatto che avesse voluto studiare e non acconsentisse a sposare l'uomo che loro avevano scelto per lei. La scuola, ricevuta la missiva a luglio, a quanto si è appreso, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e alla Procura di Monza., deputato dellae vice presidente della commissione Esteri della Camera dei Deputati, ha commentato attraverso una nota ufficiale: «Se questa notizia è confermata, se davvero la ragazza vuole tornare un Italia ma è trattenuta in ostaggio contro la sua volontà, per decisione dei genitori, per la solita inaccettabile decisione del padre di non farla vivere alla occidentale e di volerle impedire un matrimonio libero con un ragazzo scelto da lei, chiediamo alla Farnesina di attivarsi immediatamente con le autorità del Pakistan per favorire il suo ritorno in Italia, ovviamente lontano da questa famiglia»