Trova sul pacchetto di sigarette la foto della moglie morta e chiede un maxi risarcimento

di Silvia Natella

Unavista su unappena acquistato e un uomo di 50 anni di, in provincia diha fatto causa alle multinazionali del tabacco. L'immagine impressa sul cartoncino è di quelle che si usano per spingerea smettere di farsi del male. Questa in particolare mostrava una donna intubata in un letto di ospedale e a poche settimane dal decesso. L'uomo ha chiestoperché la persona nella foto era suaLa consorte è scomparsa diversi anni fae per patologie non legate al fumo. «Quello che è successo è terribile», sono le parole dell'uomo riportate dal "Corriere della Sera". Non appena ha visto la foto, ha metabolizzato lo choc iniziale e si è rivolto al suo avvocato per intentareLa risposta dellanon si è fatta attendere: «Le segnaliamo che le immagini che appaiono sui pacchetti sono tassativamente indicate e incluse negli elenchi stabiliti dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale e non c’è alcuna discrezionalità nella scelta delle immagini da parte degli operatori del settore».Il cinquantenne, tuttavia, non si arrende e annuncia che continueràche ha usato la foto della moglie morente e sofferente: «Ci hanno consigliato di rivolgerci al dipartimento della Commissione Europea o al ministero della Salute e di certo lo faremo».