Arcturus, nuova variante Covid segnalata in 22 Paesi. E in India ritorna l'obbligo delle mascherine

Una nuova variante Covid, Arcturus, è stata trovata rilevata in 22 Paesi. Lo stesso ceppo del virus ha costretto l'India a ripristinare alcune delle sue leggi sulle mascherine e a eseguire esercitazioni nei suoi ospedali.

Arcturus, la nuova variante

La sottovariante XBB.1.16 di Omicron ha attirato l'attenzione degli esperti di tutto il mondo. La UK Health Security Agency (UKHSA) ha confermato che è presente anche nel Regno Unito, dove sono stati registrati comunque meno di 100 casi. Ma in India sta rapidamente diventando la variante trainante. Il ministero della salute del Paese è arrivato persino a lanciare simulazioni di esercitazioni questa settimana nel tentativo di vedere se gli ospedali erano preparati a far fronte a un possibile afflusso di pazienti. Indossare mascherine in pubblico è stato nuovamente reso obbligatorio in alcuni stati, per alcuni è la prima volta da più di un anno.

LA CONTAGIOSITA'

Ci sono timori che Arcturus sia la sottovariante più contagiosa di Omicron. Nello stato meridionale indiano di Kerela, il ministro della Sanità Veena George ha reintrodotto le mascherine per gli anziani, le donne incinte e le persone con patologie pregresse. Questa settimana, il numero di casi in tutta l'India è aumentato di 3.122 in un solo giorno.

Seconfo Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per la risposta al COVID-19, «una delle varianti che stiamo esaminando è la variante che stiamo monitorando. Questa è la XBB.1.16. È molto simile nel profilo a XBB.1.5. Ma ha un'ulteriore mutazione nella proteina spike che negli studi di laboratorio mostra una maggiore infettività e una potenziale maggiore patogenicità. Quindi è quella che stiamo monitorando. Ha potenziali cambiamenti che dobbiamo mantenere buon occhio».