Roma, corteo no vax: 10mila in piazza del Popolo. Manifestanti verso Palazzo Chigi, attacco alla polizia Diretta

Corteo no Green pass a Roma, dove in 10mila si sono ritrovati in piazza del Popolo e si stanno dirigendo verso via Veneto. I manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico.

Alcuni manifestanti, diretti verso da Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Due manifestanti sostengono di essere stati «investiti da un blindato delle forze dell'ordine, intervenuto sul posto durante i tafferugli».