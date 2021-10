No Green pass Roma, assalto all'Umberto I nella notte: devastato il Pronto soccorso, 4 feriti

Assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I da parte di un gruppo di manifestanti coinvolti nelle violenze di ieri durante il corteo no Green pass di Roma. In venti avrebbero devastato il pronto soccorso dell'ospedale romano dove, a quanto apprende l'Adnkronos, era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo. A quel punto si sono presentate una ventina di persone che hanno creato il panico nel pronto soccorso dell'ospedale romano, devastandolo.

«La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D' Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari».