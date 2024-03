Neve e pericolo valanghe in Val d'Aosta, chiusa la strada per Cogne. Chiusi comprensori sciistici

A causa del pericolo valanghe e delle intense nevicate delle ultime ore, sono state chiuse alcune strade in Valle d'Aosta.

Il sindaco di Valsavarenche ha poi disposto la chiusura al transito della parte alta della strada regionale 23, in località Eau-Rousse, al km 21+300: dalla località di Pont sono state preventivamente evacuate circa 30 persone. Lo comunica il dipartimento regionale Protezione civile e vigili del fuoco. Visto il pericolo valanghe, per la giornata di oggi sono rimasti chiusi i comprensori sciistici di Breuil Cervinia, Valtournenche e di Monterosa ski tre valli. Nevica intensamente, in particolare nel Sud-est della Valle d'Aosta: dalla Valtournenche alle valli del Gran Paradiso, passando per la val d'Ayas, la valle di Gressoney e la valle di Champorcher.