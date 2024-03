Montezemolo, sparito un tesoro da 50 milioni: il manager fa causa a due broker in Svizzera

Luca Cordero di Montezemolo e il tesoretto sparito: il manger ed ex presidente della Ferrari ha portato in tribunale due consulenti finanziari italiani che operano in Svizzera.

Montezemolo e il tesoretto sparito, la vicenda

La storia comincia nel 2016. La Globinvestment Limited (Gig) gestita dal figlio Matteo Cordero di Montezemolo investe nel fondo lussemburghese Skew Base Fund. Che a partire dal marzo 2020 comincia a subire perdite sui mercati finché alcune sue parti non vengono liquidate.

Milano, la casa (appartenuta a Dino Buzzati) venduta per 14 volte: artefice dei raggiri il portiere dello stabile

Faleschini e Migani, secondo l’accusa dell’ex presidente di Confindustria, presentatisi come consulenti indipendenti, in realtà avevano partecipato alla costituzione dello Skew Base Fund, che avevano consigliato anche ad altri clienti. La giudice inglese Sara Cockerill ha confermato l’impostazione dell’accusa. Mentre in Svizzera un’istruttoria penale ha stabilito che tanto Faleschini quanto Migani si sono resi responsabili di «presunto comportamento criminale».