Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 360 in poche ore

Non si arresta l'ondata di sbarchi a Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie sono complessivamente 360 i migranti approdati oggi in poche ore. Una prima carretta con 95 migranti, tutti uomini, è stata soccorsa nelle prime ore del mattino dalle Fiamme gialle e dalla Capitaneria di porto. Altri 94, tra cui 15 donne e 11 minori non accompagnati sono stati intercettati in mattinata dagli uomini delle Fiamme gialle, che poco dopo hanno scortato in porto un barchino con 18 persone. Intorno a mezzogiorno, invece, è arrivata una quarta imbarcazione con 94 migranti, tra cui 23 donne e 10 uomini, soccorsa da Capitaneria di porto e Guardia di finanza, che nel pomeriggio hanno intercettato un gommone con una sessantina di persone. Tutti sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola.

