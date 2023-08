Migranti, naufragio a largo Marettimo: recuperato il corpo di un trentenne. Ricerche ancora in corso

Il cadavere di uno dei due uomini dispersi, che avrebbero attraversato il Mediterraneo a bordo di un barchino insieme ad altri 13 migranti, è stato recuperato nella zona dell'isola di Marettimo in seguito ad un naufragio.

I due, secondo quanto ha raccontato uno degli uomini recuperati dalla Capitaneria di Porto, dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza, erano spariti nelle onde a circa 9 miglia dalla costa.

Nove sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e due dalla Guardia di Finanza. Sono in corso le ricerche. Al momento è stata trovata solo un'imbarcazione ma senza motore. Il racconto dei superstiti che si dichiarano algerini è al vaglio dei carabinieri. I 13 sarebbero partiti e si trovavano nella rotta delle isole Egadi. Durante il viaggio ci sarebbe stato il naufragio. Gli undici scampati sono ancora nell'isola di Marettimo in attesa di essere portati a Trapani nel centro di accoglienza. Al momento le ricerche non hanno dato alcun risultato. In queste ore si è alzato anche un elicottero.

Il recupero del cadavere

La Guardia Costiera ha recuperato il cadavere del disperso al largo di Marettimo. Lo conferma il comandante della Capitaneria di porto di Trapani Guglielmo Cassone. Si tratta di uno dei due dispersi del naufragio che si è verificato al largo di Marettimo ieri sera. Il cadavere, un uomo dall'apparente, è stato recuperato a 10 miglia a sud-ovest dell'isola e sta per essere trasferito a Trapani. Ieri sera in 11 erano stati soccorsi dai mezzi della Guardia Costiera e trasferiti a Marettimo. A bordo della barca, secondo le testimonianze, dovevano essere 13. Alle ricerche partecipano 3 motovedette e un elicottero della Guardia Costiera.