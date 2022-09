Max Laudadio, aggredito l'inviato di Striscia: pugni, calci e bastonate in un parcheggio ​a Varese

Pugni, calci e bastonate per l'inviato di Striscia la notizia, Max Laudadio e il suo cameraman. Il servizio in cui è stata immortalata l'aggressione andrà in onda, il prossimo 27 settembre, nella prima puntata che aprirà la 35ª edizione del noto programma di Antonio Ricci.

Aggressione a Max Laudadio

Non sono nuove le aggressioni ai danni degli operatori della trasmissione satirica. Questa volta è toccato a Max Laudadio, che insieme a uno dei suoi operatori è stato preso a calci, pugni e bastonate durante la registrazione di un servizio a Varese. Entrambi sono finiti in ospedale, per Laudadio sette giorni di prognosi. All'operatore è andata decisamente peggio, avendo riportato la rottura del naso e 20 giorni di prognosi. Secondo quanto fatto sapere da Canale 5, Laudadio è stato aggredito in un parcheggio di Varese, dove stava realizzando un servizio di denuncia contro i gestori che annullavano i ticket dei clienti facendosi pagare in contanti la sosta, alzando la sbarra manualmente, e intascandosi i soldi.

Laudadio ha raccontato la sua aggressione sul sito di Striscia: «Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro», racconta l’inviato, che continua «il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo “impegnati” con il fratello è tornata e con un bastone di metallo e ha rotto il naso all’operatore. Per fortuna, è arrivata la polizia, che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto».

