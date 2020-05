Matteo Salvini: «Silvia Romano esibita velata da governo incapace. Problema è Islam fanatico»

Matteo Salvini, in un lungo post su Facebook, torna sul tema Silvia Romano, la giovane cooperante italiana liberata dopo il sequestro in Africa. L'intervento social nel giorno in cui scoppia la bagarre alla Camera per la definizione di "neoterrorista", data dal leghista Pagano. «Il problema non è Silvia Romano, una ragazza mandata allo sbaraglio, usata dai terroristi per ottenere soldi e armi, esibita velata alle telecamere di tutto il mondo da un governo incapace di gestire l'emergenza, prima sanitaria, oggi economica e sociale. Lasciamo stare Silvia cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l'Italia, per il mondo, per la Libertà: l'Islam fanatico, integralista, violento, assassino. Nessuno spazio, nessuna tolleranza, nessuna pubblicità o sostegno a questi delinquenti che nel nome del loro Dio portano morte, buio e paura in tutto il mondo. Mai più cedimenti ai terroristi, mai più riscatti, mai più silenzi. Viva la Libertà. Sempre», conclude Salvini.

