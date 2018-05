Mattarella, minacce on line: indagato il padre di Di Battista

di Michela Allegri e Valentina Errante

Un fascicolo per offese al prestigio e all'onore del presidente della Repubblica era già stato aperto nei giorni scorsi. Pena prevista: da uno a cinque anni. Oltre a varie minacce al capo dello Stato, sui social, nell'inchiesta, sono confluite le esternazioni di Vittorio Di Battista, padre del grillino Alessandro, finito indagato. «Mister Allegria, fai il tuo dovere e non avrai seccature», aveva scritto su Facebook, aggiungendo che il Quirinale avrebbe potuto trasformarsi nella Bastiglia. Episodi su cui indaga il Ros dei carabinieri. E adesso il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il pm Eugenio Albamonte attendono la prima informativa della polizia postale che, dopo i fatti di domenica, sta monitorando i social network, zeppi di pesantissimi insulti e intimidazioni rivolte a Sergio Mattarella. Una pioggia di auguri di morte firmati sul web con nome e cognome, il rammarico che non sia stato ucciso al posto del fratello Piersanti, assassinato dalla mafia nel 1980: «Hanno ucciso il Mattarella sbagliato»; «finirai come tuo fratello». Sul web compaiono anche manifestazioni di solidarietà al capo dello Stato, prese di distanza da post e commenti violenti. Le minacce e gli auguri di morte a Mattarella potrebbero confluire nello stesso fascicolo, ma, vista la portata delle ultime intimidazioni, non è escluso che i pm ipotizzino un reato più grave.