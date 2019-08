Salvini replica a Conte e bacia il crocifisso: «Parla come Renzi, nessuna paura di alleanza Pd-M5S»

che tiene il suo intervento non dal banco del Governo, dove pensava di parlare, ma dal suo scranno di senatore.



Alla fine del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Salvini si stava alzando, accanto al premier, per parlare. Ma la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati lo ferma e gli dice: «da lì», indicando i banchi della Lega. Al che, Salvini si alza e i suoi colleghi di gruppo gli fanno spazio. E comincia l'intervento.

Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura».

«Poi racconto l'Italia che abbiamo in testa e nel cuore - va avanti Salvini -, che non cresce dello zero vergola, che ha una giustizia quella vera, dove ci sono 60 milioni di presunti innocenti fino a prova contraria. La libertà consiste nel non avere nessun padrone e io non voglio l'ìItalia schiava di nessuno. Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario europeo, siamo o non siamo liberi? ».

«Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore - dice Salvini baciando il crocifisso -. La protezione del cuore immacolato di Maria per l'Italia la chiedo finchè campo, non me ne vergogno, anzi sono ultimo e umile testimone». «Omnia vincit amor», l'amore vince sempre. Così Matteo Salvini cita una frase di Publio Virginio Marone nel suo intervento in Aula al Senato.

Avete scelto il bersaglio, eccomi pronto a sacrificarmi, non c'è problema - ha continuato rivolgendosi alle opposizioni - il mio Paese vale più di mille poltrone, non ho paura e non hanno paura gli uomini e le donne della Lega

E conclude. «Voi citate Saviano, noi San Giovanni Paolo II.., lui diceva e scriveva che la fiducia non si ottiene con la sole dichiarazioni o con la forza ma con gesti e fatti concreti se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...».

