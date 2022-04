Mascherine, Andreoni avverte: «Non si tocchi l'obbligo di tenerle al chiuso, neanche dopo maggio»

Il Covid non molla la presa. La variante Omicron 2 continua a diffondersi e la nuova Xe non lascia tranquilli. E nonostante la fine dello stato d'emergenza, molti virologi continuano a chiedere attenzione massima e prudenza. Per ultimo, il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma Massimo Andreoni. «Si deve continuare ad usare le mascherine al chiuso, quindi in ufficio, a teatro, al cinema, sui trasporti pubblici e anche a scuola. Spero non si tocchi questa misura che deve essere mantenuta anche a maggio e forse oltre», le sue parole. A chi pensa si possa togliere le mascherina già dal primo maggio anche a scuola, Andreoni risponde che «proprio perché manca poco alla chiusura dell'anno scolastico, i ragazzi possono fare un sacrificio e tenerle».

Ricoveri in aumento

Il tasso di occupazione media, da parte di pazienti Covid, nei reparti di area medica degli ospedali italiani sale al 15,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 aprile) rispetto al 15,2% rilevato il 31 marzo. Invariato invece il tasso di occupazione media dei reparti di terapia intensiva stabile al 4,7% (secondo la rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 7 aprile) rispetto allo stesso 4,7% (rilevato il 31 marzo). È quanto rileva il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità ( Iss)-ministero Salute sull'andamento epidemiologico Covid-19.