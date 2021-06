Mascherine all'aperto, De Luca: «In Campania resterà l'obbligo anche in estate»

Il presdente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha detto che la Regione manterrà l'obbligo della mascherina all'aperto anche in estate: «A volte si determinano i meccanismi imitativi, se si decide che è facoltativo togliere o mettere la mascherina alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina quando la gran parte dei loro colleghi non lo fa. È uno dei motivi per i quali credo che manterremo l'obbligo di usare la mascherina anche in estate. È evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi».

Nel suo consueto appuntamento sui social, il governatore ha ribadito anche la necessità di proseguire la campagna vaccinale: «Dobbiamo vaccinarci tutti», ha detto. «C'è stato un rallentamento nella campagna di vaccinazione a causa della confusione creata del Governo» ha spiegato De Luca, confermando che «da lunedì la Campania sarà zona bianca». Ma ha avvertito: «Se non ci vacciniamo tutti questa ricreazione che si sta vivendo rischia di essere interrotta tra fine settembre e inizio ottobre».

De Luca, obbligo mascherine all'aperto

Dopo la conferma del mantenimento dell'obbligo di mascherine anche all'aperto, Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sull'emergenza Covid. «Sento parlare di questa Green pass. Noi abbiamo anticipato di 4 mesi la green pass, stiamo distribuendo la card di avvenuta vaccinazione che garantisce ancora di più la ragione della privacy», ha detto il governatore, che in diretta Fb ha ribadito: «noi continueremo a distribuire la nostra tessera».