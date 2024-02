Maria Fida Moro, morta la primogenita dell'ex presidente del Consiglio ucciso dalle Br: aveva 77 anni

Addio a Maria Fida Moro: è morta in una clinica romana dov'era da tempo ricoverata, aveva 77 anni. Aldo Moro, il fondatore della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio. Cresce nell'ambiente politico italiano, milita e collabora in diversi partiti. Viene eletta al Senato della Repubblica in Puglia nel 1987 con la Democrazia Cristiana, che lascia nel 1990, per passare a Rifondazione Comunista.

Toni Negri, morto a Parigi l'ex leader di Autonomia operaia: il «cattivo maestro» aveva 90 anni

Ma negli anni, cambia completamente orientamento politico, partecipando alla costituzione di Alleanza Nazionale. E nel 2008 aderisce al Partito Radicale. Nel 2013 la Moro, il figlio ed altri hanno fondato un movimento cristiano sociale denominato "Dimensione Cristiana con Moro", ispirato alla politica dello statista democristiano.

Il figlio di Maria Fida, Luca, che ha il cognome del nonno, per sua espressa richiesta, era il nipote prediletto di Aldo Moro, che venne citato più volte nelle lettere scritte nei giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse.