Quella con Bruxelles «è una interlocuzione doverosa alla quale non ci sottrarremo», ha aggiunto. «La riduzione dello spread che si è realizzata nella seconda parte del 2019 - ha spiegato inoltre il premier alla platea di Confesercenti - ci permetterà di risparmiare fino a 18 miliardi di euro di spesa per interessi nel prossimo triennio, pari a circa 630 euro in media per ogni contribuente. La traiettoria discendente dei rendimenti sui nostri titoli di Stato ci consentirà dunque di avviare un serio percorso di riduzione del rapporto fra debito pubblico e Pil».«Il Fondo Monetario Internazionale - ha proseguito Conte - ha ridotto le stime di crescita del Pil mondiale al 3% per il 2019 e, per il 2020, stima una crescita modesta, caratterizzata da profondi fattori di incertezza, determinati anche dalle tensioni commerciali. Inoltre, la battuta d'arresto che ha colpito la manifattura europea, soprattutto in Germania e, in particolare, nel settore dell'automotive, ha determinato conseguenze significative sul nostro sistema produttivo, pienamente integrato nelle catene del valore europee. Tuttavia, pur in presenza di un quadro di sistema particolarmente critico, possiamo constatare che il nostro Paese non viene più considerato un fattore di rischio per l'economia mondiale». «Al contrario, il nostro mercato del lavoro, le condizioni del commercio con l'estero, il risparmio privato e la fiducia dei consumatori restano solidi, nonostante la fase difficile che attraversa settori rilevanti del comparto manifatturiero».Sul rinvio delle misure sui Pos «non ho subito nessun ricatto, non ho fatto nessun passo indietro, io stesso sono stato promotore di un differimento», ha poi spiegato il premier a margine dell'evento. E dal palco ha detto: «Siamo convinti che con un aumento dei pagamenti digitali non c'è alcuna ragione per cui costi di transazione restino così. Vogliamo garantirci che il piano di azzeramento o riduzione delle commissione possa essere realizzato in modo efficace». Con le misure sui pagamenti con Pos «non vogliamo punire o criminalizzare nessuno, l'obiettivo è semplicemente premiare la diffusione di strumenti digitali di pagamento. Non è prevista alcuna conseguenza negativa per chi userà il contante».