Maltempo, tempesta Domingos: temporali in arrivo dopo breve tregua. Ecco quando e in quali regioni. Allerta al Sud e al Centro

Maltempo. Qualche giorno di tregua, poi sull'Italia torneranno a farsi sentire - e abbondanti - le piogge. A inizio settimana la Penisola farà i conti con un'ultima ansa ciclonica legata alla vecchia tempesta Domingos in allontanamento, ma non interesserà tutto lo stivale.

La perturbazione annessa alla saccatura - informa 3BMeteo - porterà piogge abbondanti soprattutto sulle regioni meridionali e una parte del Centro.

Temporali in arrivo, ecco dove

In particolare sono attesi dei temporali tra Sardegna, Sicilia, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e dei rovesci su Molise, Puglia e Basilicata.

Sul resto della Penisola il passaggio sarà abbastanza innocuo e ci sarà più sole anche se sei rovesci non intensi qui e la saranno possibili sulle regioni settentrionali. L'instabilità sarà accompagnata da una nuova diminuzione delle temperature.

Meteo, la situazione in Europa

Il flusso atlantico continuerà a essere il protagonista assoluto del tempo sull'Europa ma con minore violenza. Le correnti di aria polare marittima in arrivo dal Labrador stimoleranno la formazione di una profonda depressione tra la Groenlandia e l'Islanda, ma a differenza delle precedenti, resterà abbastanza alta fino a mercoledì. Ciò consentirà un maggior respiro per le nostre latitudini e per le martoriate zone alluvionale ma non per molti giorni.

Tra giovedì e venerdì il vortice nord atlantico scenderà di latitudine e raggiungerà il Regno Unito. La sua posizione più meridionale condurrà un nuovo fronte perturbato verso l'Italia. Un peggioramento è atteso nella seconda parte di giovedì, più verso sera e poi nel corso della giornata di venerdì. Rovesci e temporali dovrebbero interessare dapprima il Centro Nord, poi anche parte del Sud, soprattutto l'area tirrenica e potrebbero risultare localmente intensi. Le temperature potranno temporaneamente risalire per effetto della ventilazione meridionale.

Tra venerdì e sabato un nuovo intenso fronte, sempre collegato al vortice inglese potrebbe raggiungere l'Italia e portare un'altra ondata di rovesci e di temporali con una diminuzione delle temperature. Seguirebbe un miglioramento ma con l'incognita di una nuova perturbazione domenica pilotata da aria più fredda dal nord Europa. Restate aggiornati.

Meteo, la tendenza 6-12 novembre

Dopo la serie di perturbazioni in transito sulla nostra Penisola e foriera di maltempo e locali criticità anche nel corso della prossima settimana le depressioni resteranno ancora bel attive sull'Europa centro settentrionale. L'Italia vedrà si un parziale miglioramento ma anche il rischio di nuove perturbazioni in transito, dapprima al Centro Sud e poi verso il weekend nuovamente al Centro Nord.

Meteo, la tendenza 13-19 novembre

La porta atlantica potrebbe parzialmente chiudersi, stante la rimonta dell'alta pressione sull'Europa sudoccidentale che potrebbe gradualmente spingersi verso l'Italia. Dopo una prima fase ancora instabile il tempo potrebbe progressivamente migliorare con tempo più soleggiato e mite. Possibile estate di San Martino da confermare.

Meteo, la tendenza 20-26 novembre

L'alta pressione potrebbe indebolirsi lasciando così maggiormente scoperta l'Italia, che potrebbe così essere nuovamente raggiunta da altre perturbazioni, in particolar modo al Nord e nella seconda parte della settimana.