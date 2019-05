Negli ultimi dieci anni l'esercito dei disoccupati in Italia è aumentato di 800.000 unità

di Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi dieci anni i disoccupati in Italia sono aumentati del 44,5%, le persone alla ricerca di un lavoro sono infatti passate da 1,9 milioni nel 2009 a 2,7 milioni nel 2018, secondo quanto rilevato da Eurostat. Il picco dei disoccupati in Italia si è avuto nel 2014 quando è stata raggiunta quota 3,2 milioni di persone in cerca disperata di un'occupazione. La situazione negli ultimi anni, con l'uscita dal tunnel della crisi e alcuni provvedimenti dei vari governi che si sono succeduti, a partire dalla decontribuzione totale per tre anni per le persone assunte a tempo indeterminato, è sicuramente migliorata. Ma i disoccupati rispetto a dieci anni fa sono comunque 800.000 in più. Un esercito, come fa notare l'Adnkronos che ha elaborato le tabelle Eurostat.I disoccupati italiani restano tantissimi, il 16,3% di tutti i disoccupati dell'Ue. E anche in questo caso il raffronto con dieci anni fa è impietoso: la quota italiana di disoccupati nel 2009 rappresentava l'8,9% di tutti i disoccupati Ue. Abbiamo raddoppiato. Eppure la crisi economica ha colpito tutti, ma evidentemente gli altri l'hanno affrontata meglio di noi. I grafici mostrano che il dato peggiora anche rispetto alla popolazione complessiva residente in Italia: nel 2009 risultava disoccupato il 4,2% del totale, lo scorso anno il dato è salito al 6,1%.Ben diversa è stata la performance della Spagna, che pure in quei terribili anni di picco della crisi economica, sembrava messa peggio di noi. E invece no: l'economia spagnola sta viaggiando a ritmi che noi non vediamo nemmeno con il cannocchiale, +0,7% nel primo trimestre 2019 con un tendenziale annuo che si attesta a +2,4%. E ovviamente anche l'occupazione migliora: negli ultimi dieci anni i disoccupati sono diminuiti di 600.000 unità (da 4,1 milioni di persone a 3,5), in percentuale è un calo del 16,2%. Per non parlare della "solita" Germania che in dieci anni ha ridotto il numero dei disoccupati da 3,1 milioni di persone (nel 2009) a un milione e mezzo (2018): il calo è vertiginoso, pari al 47,4%. Esultare, quindi - come ha fatto il governo gialloverde la settimana scorsa - perché i dati sul mercato del lavoro in Italia del primo trimestre sono in leggero miglioramento (-50.000 disoccupati) sembra eccessivo. La strada da percorrere è lunghissima, e l'efficacia di strumenti come il reddito di cittadinanza è ancora tutta da verificare.