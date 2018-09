Lampade dalla Cina prive di requisiti di sicurezza: uomo denunciato, scatta l'allerta europea

di Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) di Latina, hanno denunciato un commerciante cinese che importava e vendeva lampade elettriche multicolori a Led Rotante (che emanavano fasci di luce multicolori da utilizzarsi per l'illuminazione e l'animazione di feste e trattenimenti danzanti) che non rispettavano i requisiti di sicurezza per l'immissione in commercio.Per tale prodotto è cattato il sistema di allerta Rapex (RAPid EXchange of information system) per la diffusione in ambito comunitario di tale informazione a tutela dei consumatori sotto l'egida del Ministero dello sviluppo economico.L'uomo è titolare di una ditta di import-export con sede e deposito in Roma, ma la denuncia scaturisce da indagini tecniche e accertamenti richiesti dal personale del nucleo che aveva recepito una lamentela di un consumatore. L'uomo, infatti, raccontava agli inquirenti che dopo l'acquisto di tale prodotto presso una grande rivendita di Latina di vari articoli per la casa, nel provarne il funzionamento aveva preso una scossa elettrica in quanto la lampada si era aperta con estrema facilità permettendo il contatto con i componenti interni sotto tensione e non isolati.Il campione di identico prodotto, prelevato ufficialmente dal personale del Nas è stato quindi esaminato dall'Istituto italiano marchio di qualità, dietro indicazioni dell'apposito comparto del Ministero dello sviluppo economico che vigila sulla sicurezza dei prodotti elettrici immessi sul mercato italiano, giudicando pericolose ed irregolari le lampade commercializzate in dispregio dei requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee.