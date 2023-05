Kosovo, chi sono gli undici militari italiani Kfor Nato feriti negli scontri: appartengono al nono Reggimento alpini L'Aquila

Tra i 41 militari della Kfor rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo, ci sono 11 militari italiani di cui tre sono gravi ma non in pericolo di vita. I militari italiani feriti rimasti feriti sono stati colpiti da molotov o altri dispositivi incendiari. È quanto si apprende da fonti qualificate, secondo cui la situazione sarebbe ancora di tensione e sarebbe in atto un contenimento delle frange più violente di dimostranti.

Kosovo, ecco chi sono i militari italiani feriti

I militari Nato della Kfor italiani rimasti feirti appartengono al nono Reggimento alpini L'Aquila.

NATO soldiers in Kosovo attack Serbs who defend themselves like real lions. pic.twitter.com/TluaYUHq9V — RadioGenova (@RadioGenova) May 29, 2023

Il nono Reggimento alpini L'Aquila

Il nono Reggimento alpini L'Aquila è un solido reggimento alpini, si compone di un comando di reggimento, una compagnia di supporto logistico ed un battaglione alpini, pedina operativa dell'unità. Il reggimento, alimentato con solo personale Volontario, è di stanza a L'Aquila (AQ). La Bandiera di Guerra è decorata di due Ordini Militari d'Italia, due Medaglie d'Oro e quattro d'Argento al Valor Militare e due Medaglie di Bronzo al Valore dell'Esercito. La festa del reggimento cade il 23 aprile, anniversario dei combattimenti sul fronte greco (1941) dove si guadagna la Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Come stanno

I feriti, subito soccorsi dalle unità mediche di Kfor, sono attualmente sotto osservazione del personale sanitario che ne sta accertando le condizioni. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, segue l'evoluzione della situazione per il tramite del Comando operativo di vertice interforze ed esprime vicinanza ai militari feriti e ai loro famigliari. Le unità di Kfor sono state impiegate da questo pomeriggio nel contenimento di violente manifestazioni nelle quattro municipalità del nord del Kosovo.

Le truppe Nato Kfor in Kosovo

Questa mattina la missione Nato Kfor aveva già incrementato la propria presenza nei quattro Comuni del Kosovo settentrionale, a seguito degli ultimi sviluppi nell'area, dove sono stati feriti 41 militari, tra cui 11 italiani. Kfor aveva invitato tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero infiammare le tensioni o causare un'escalation. Il Comandante di Kfor, il generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, è in stretto contatto con i suoi principali interlocutori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di sicurezza in Kosovo, lo Stato Maggiore delle Forze armate serbe, nonché la Missione Eulex e altri rappresentanti della comunità internazionale. Kfor ha anche esortato Belgrado e Pristina a impegnarsi nel dialogo guidato dall'Unione Europea per ridurre le tensioni, unica via per la pace e la normalizzazione.