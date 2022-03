Guerra nucleare, guida per bunker antiatomici: costo, i permessi da chiedere e quanto si può vivere dentro

Con la guerra in Ucraina sono tornati in voga i bunker antiatomici. La paura per un possibile attacco nucleare o per l'esplosione di una delle centrali ucraine, ha spinto le persone a cercare informazioni sui rifugi. Già presenti in Italia dalla seconda guerra mondiale, potrebbero tornare utili nel caso in cui (ipotesi per adesso remota) la guerra nell'Est Europa si trasformi in un conflitto mondiale. E c'è chi sta già cercando il modo di costruirselo da solo, per avere un riparo sicuro contro le minacce delle armi più tecnologiche e letali.

Bunker fai da te

In Italia i piani regolatori non prevedono la realizzazione di bunker antiatomici e l'unica possibilità di costruirli in casa è concepirli come cantine, si legge su lavorincasa.it. Prima di cominciare a costruirlo serve il permesso del Comune. La caratteristica principale che deve avare un bunker, per essere efficace, è trovarsi sotto terra. La cellula deve avere due ingressi, uno per i ricambi d'aria e uno per le persone. Le mura in cemento armato devono avere uno spesso di almeno 30 centimetri. Le porte sono costruite in acciaio e cemento, sono spesse almeno 20 centimetri e hanno apertura verso l'esterno (come il caveau di una banca).

Una cura particolare serve per la costruzione dell'impianto di aerazione, che deve essere in grado di respingere le sostanze nocive che potrebbero essere rilasciate nell'aria e impedire che l’umidità possa danneggiare scorte di cibo e mobili. In Svizzera avere un bunker sotterraneo è quasi la normalità. Negli anni Sessanta infatti, una legge li ha resi obbligatori. Anche negli Stati Uniti esistono bunker moderni, estremamente accessoriati, per contrastare guerre o epidemie. Interi villaggi dotati di ogni sorta di comfort e tecnologie.



Quanto si può vivere in un bunker?

In caso di esplosione atomica, il consiglio degli esperti è restare al riparo per almeno cinque giorni. Ma quanto si può sopravvivere in un bunker? Ebbene, dipende dal rifugio che si ha a disposizione. I bunker deluxe, in vendita a milioni di euro, sono in grado di ospitare famiglie per interi mesi senza. Un bunker fai da te sarà abitabile in base alle scorte di cibo e acqua che si è riusciti a mettere da parte. Il consiglio è provvedere a comprare provviste che resistano almeno un mese.

Quanto costa un bunker fatto in casa

Costruire un bunker antiatomico non è una pratica economica. Prima di tutto, bisogna procurarsi lo spazio necessario. Complicato se si vive in città, ma non facile anche nelle province. Una volta appurato che c'è lo spazio, la lista della spesa dovrebbe attestarsi su un minimo di 1200 euro, fino a un massimo di 3000 euro al metro quadrato. In Italia l'azienda Northsafe si occupa della costruzione dei bunker. La compagnia mira a creare un ambiente che possa assicurare massima protezione qualora dovessero avvenire catastrofi nucleari o attacchi chimici e biologici.