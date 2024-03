Politici e vip spiati, l'inchiesta arriva a Roma: aperto un fascicolo su Gravina ​sui diritti tv della Lega Pro

L'inchiesta di Perugia sul dossieraggio su politici, vip e vertici del mondo dello sport arriva a Roma.

La procura capitolina ha aperto un'indagine, affidata al procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e al sostituto Maria Sabina Calabretta, che verte sui diritti TV della Lega Pro per far luce sull’attività del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, tirato in ballo dal pm dell’Antimafia Antonio Laudati indagato per falso e abuso d’ufficio.

Secondo i magistrati perugini Laudati e il finanziere Pasquale Striano, che lavorava sotto la sua guida al gruppo in seno alla Dan che si occupava delle segnalazioni per operazioni bancarie sospette, avrebbero «favorito intenzionalmente un danno» al presidente della Federcalcio, «ipotizzando attività illecite poste in essere da Gravina». E avrebbero sostenuto questa ipotesi in un atto «attestando falsamente che la fonte di innesco dell’attività investigativa erano elementi informativi provenienti dalla Procura di Salerno».

Sentito Lotito

Ma dalle indagini dei magistrati perugini è invece emerso che all’origine dell’atto «c’erano le informazioni ottenute da Emanuele Floridi (lobbista esperto di diritti tv e amico del presidente della Lazio Claudio Lotito), attraverso gli incontri promossi dallo stesso Laudati e concordati da Striano». Sia Floridi sia Lotito sono stati sentiti, come persone informate sui fatti, dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone. Floridi è stato poi sentito, sempre come persona informata sui fatti, anche dai pm Cascini e Calabretta.